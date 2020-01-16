«Хотела подшутить»: блондинка попыталась вскрыть квартиру соседей в Челябинске

16 Янв. 2020 2020-01-16T04:07:35+03:00

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Страх и недоумение пережила жительница Калининского района Ирина. 9 января, находясь в своей квартире, она услышала, как кто-то пытается вскрыть замок входной двери. Глазок был заклеен снаружи.

— Я включила охранную сигнализацию, и человек сразу ломанулся от моей двери. Открыв дверь, я увидела белобрысую девку, которая вбежала в соседнюю квартиру, — рассказала Ирина на портале «Яндекс.Район».

Инцидент произошел в доме №131 по ул. Братьев Кашириных. Участковый пришел поговорить со взломщицей.

— Я приехала к друзьям. Хотела подшутить над ними, но ошиблась дверью, — поведала блондинка сотруднику полиции.

— Ее поняли и простили, — возмущенно добавила Ирина. — К слову сказать, квартира эта сдается, а собственнику наплевать, что вытворяют его квартиросъемщики. Страшно подумать, что творилось в голове у этой белобрысой.

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ИСТОЧНИК KP.RU