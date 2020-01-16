«Хотела подшутить»: блондинка попыталась вскрыть квартиру соседей в Челябинске
Страх и недоумение пережила жительница Калининского района Ирина. 9 января, находясь в своей квартире, она услышала, как кто-то пытается вскрыть замок входной двери. Глазок был заклеен снаружи.
— Я включила охранную сигнализацию, и человек сразу ломанулся от моей двери. Открыв дверь, я увидела белобрысую девку, которая вбежала в соседнюю квартиру, — рассказала Ирина на портале «Яндекс.Район».
Инцидент произошел в доме №131 по ул. Братьев Кашириных. Участковый пришел поговорить со взломщицей.
— Я приехала к друзьям. Хотела подшутить над ними, но ошиблась дверью, — поведала блондинка сотруднику полиции.
— Ее поняли и простили, — возмущенно добавила Ирина. — К слову сказать, квартира эта сдается, а собственнику наплевать, что вытворяют его квартиросъемщики. Страшно подумать, что творилось в голове у этой белобрысой.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU