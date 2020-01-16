Владимир Путин доверил двум политикам из Челябинска изменить Конституцию России

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:03:55+03:00

Владимир Путин создал комиссию, которая будет собирать предложения о поправках в Конституцию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации». В состав группы включены южноуральцы депутат Госдумы Валерий Гартунг и спикер Заксобрания Владимир Мякуш.

Готовить предложения по поправкам будут порядка 70 человек. Это юристы, главы волонтерских движений и благотворительных фондов, а также депутаты, спортсмены, медики и деятели культуры.

В рабочую группи, к примеру, вошли такие известные люди, как: президент благотворительного фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД» Лев Амбиндер, выдающиеся врачи Лео Бокерия и Леонид Рошаль, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, актер Владимир Машков, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, космонавт Валентина Терешкова.

Одним из трех сопредседателей группы станет председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, который родился в Свердловской области, но несколько лет своей жизни отдал Магнитогорску.

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ИСТОЧНИК KP.RU