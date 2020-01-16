Челябинскую область подключат к обещанному Путиным бесплатному Интернету

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:28:48+03:00

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Обращаясь к Федеральному собранию, Владимир Путин пообещал, что россияне смогут т бесплатно пользоваться отечественными интернет-сервисами. Сейчас 85,4% жителей Южного Урала имеют доступ к сети Интернет, а цены на услуги связи в регионе — одни из самых низких по УрФО и России, сообщает министерство информационных технологий и связи Челябинской области.

— Мы поддерживаем инициативу президента о запуске проекта «Доступный Интернет» и готовы совместно с операторами связи начать работу по его реализации. Первым шагом станет завершение в 2020 году федеральной программы «Устранение цифрового неравенства», исполнителем которой является «Ростелеком». Программой предусмотрено обеспечение малых населенных пунктов региона численностью от 250 до 500 человек высокоскоростным интернетом. Таких населенных пунктов в нашей области 258 с общим числом жителей около 90 тысяч человек. При этом люди гарантированно смогут бесплатно пользоваться Интернетом, — говорит министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.

Кстати, по данным Национального рейтинга инвестиционной привлекательности, Челябинская область уже несколько лет входит в наивысшую группу «А» по доступности услуг связи для бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU