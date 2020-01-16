2020-01-16T08:03:46+03:00
Общество

ЧЭМК не согласен «простить» долги разбившего Rolls-Royce рабочего из Челябинска

И надеется получить с Владислава Кантемирова порядка 2,5 млн рублей
Лидия ПЕСКОВА
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Владислав Кантемиров остался должен порядка 2,5 млн рублей.Владислав Кантемиров остался должен порядка 2,5 млн рублей.
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Челябински электрометаллургический комбинат, на балансе которого числился разбитый Rolls-Royce местного олигарха Александра Аристова, не согласился с решением о банкротстве своего должника и подал в суд апелляцию. Юристы предприятия полагают, что виновник ДТП, рабочий из Челябинска, должен вернуть предприятию порядка 2,5 млн рублей на ремонт автомобиля.

Напомним, авария произошла в феврале 2016 года. Пьяный трубопрокатчик Владислав Кантемиров вылетел на перекресток Воровского с Худякова на красный свет и протаранил шикарный Rolls-Royce Александра Аристова. Элитная машина стоимостью в 20 млн рублей была изрядно помята. Сначала хозяин автомобиля простил рабочего, но позже на Кантемирова подал в суд ЧЭМК.

Случилось все поздно вечером. Фото: ГИБДД Челябинска.

Случилось все поздно вечером. Фото: ГИБДД Челябинска.

Чтобы вернуть огромную сумму за ремонт автомобиля Владислав Кантемиров хотел продать почку, но в конце концов обратился в суд с просьбой признать его несостоятельным должником. В конце 2019 года его признали банкротом.

При этом суд не нашел у Кантемирова никакого имущества, которое можно пустить с молотка. Единственную квартиру нельзя продавать по закону.

Какие веские аргументы для взыскания долга нашли юристы электрометаллургического комбината, не ясно. Дело еще не начали рассматривать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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