Рядом со школой в «Парковом» уже три года сливают нечистоты в Челябинске

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:34:37+03:00

В этом году первая машина пришла на стройку уже 2 января. Фото: Владимир К.

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Житель Челябинска заметил из окна подозрительную машину, которая каждый день приезжает на заброшенную стройку напротив дома № 33 по улице Бейвеля. Мужчина уверен, что она привозит сюда нечистоты, чтобы слить их под землю.

— Машина приезжает по несколько раз в день на протяжении трех лет, — жалуется Владимир. — Похоже, сторож и водитель работают здесь на пару. Построили ангар из синего целлофана и думают, что их не видно. А из окна видно все.

Та же машина летом. Фото: Владимир К.

Челябинец сетует, что безобразие творится рядом с одной из самых больших в Челябинске школ — с другой стороны стройки расположен Образовательный центр № 2. И почему-то до этого никому нет дела. По словам автора видео, местные жители обращались за помощью в администрацию района и в прокуратуру Курчатовского района. Однако ничего не изменилось.

КП-Челябинск направил запрос в надзорное ведомство. И с нетерпением ждет ответа: что же, на самом деле, происходит на стройке.

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ИСТОЧНИК KP.RU