Машина со школьницами упала с моста в Челябинске в реку

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:15:44+03:00

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Тяжелое ДТП случилось в третьем часу ночи 16 января. Легковая машина, в которой сидели школьницы, упала с моста через реку Миасс на улице Северный луч.

— Известно, что за рулем «Дэу Нексия» сидел 22-летний мужчина. Судя по всему, он не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение моста, а потом в электроопору. После удара машина перевернулась и упала в реку, — рассказывают в отделе пропаганды городской ГИБДД,

Машина перевернулась после удара об электроопору. Фото: городская ГИБДД.

Все находившиеся в салоне получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице. А пострадали водитель автомобиля и его пассажирки — две девушки 15 и 16 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU