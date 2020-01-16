Машина со школьницами упала с моста в Челябинске в реку
Тяжелое ДТП случилось в третьем часу ночи 16 января. Легковая машина, в которой сидели школьницы, упала с моста через реку Миасс на улице Северный луч.
— Известно, что за рулем «Дэу Нексия» сидел 22-летний мужчина. Судя по всему, он не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение моста, а потом в электроопору. После удара машина перевернулась и упала в реку, — рассказывают в отделе пропаганды городской ГИБДД,
Машина перевернулась после удара об электроопору. Фото: городская ГИБДД.
Все находившиеся в салоне получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице. А пострадали водитель автомобиля и его пассажирки — две девушки 15 и 16 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU