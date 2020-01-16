Советник губернатора Челябинской области сложил полномочия по собственному желанию

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:28:01+03:00

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В среду, 15 января, бывший министр экономического развития Челябинской области, советник губернатора Алексея Текслера Сергей Смольников ушел в отставку. В заявлении на увольнение чиновник написал, что оставляет правительство по собственному желанию.

Сергей Смольников родился в 1974 году в Усть-Катаве. С отличием окончил Челябинский государственный технический университет (ЮУрГУ) по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 1997 году окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Менеджмент». Работать начинал с должности помощника директора по финансам и экономике на Златоустовском металлургическом заводе.

Еще при губернаторе Борисе Дубровском Смольников возглавлял региональное министерство экономического развития. В должности советника Алексея Текслера Смольников занимался проработкой транспортной реформы в Челябинске, а также курировал саммиты ШОС и БРИКС.

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ИСТОЧНИК KP.RU