2020-01-16T10:07:06+03:00
Спорт

Воспитанник «Трактора» выиграл «золото» зимних Юношеских Олимпийских игр

15-летний Артем Проничкин вместе с интернациональной командой выиграл турнир по хоккею 3х3
Алексей МИКУШИН
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Первую награду в «копилку» Челябинской области на зимних Юношеских Олимпийских играх принес воспитанник спортшколы «Трактор» 15-летний Артем Проничкин. Фото: Олимпийский комитет РоссииПервую награду в «копилку» Челябинской области на зимних Юношеских Олимпийских играх принес воспитанник спортшколы «Трактор» 15-летний Артем Проничкин. Фото: Олимпийский комитет России
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Первую награду в «копилку» Челябинской области на зимних Юношеских Олимпийских играх принес воспитанник спортшколы «Трактор» 15-летний Артем Проничкин. Он завоевал «золото» в дебютном виде программы игр — хоккей «три на три» (игра идет на одной трети большой площадки, состав команды три человека).

Особенность этого вида в том, что составы команд формировались не по национальному признаку. Так Артем выходил на лед в одной команде с хоккеистами из Италии, Франции, Украины, Сингапура и Катара, Беларуси и Эстонии. По итогам турнира дружина, в составе которой выступал Проничкин, выиграла «золото». Сам Артем рассказал, что помогло еще и то, что он играл в одном звене с украинцем, эстонцем и белорусом, и все говорили на русском.

Отметим, что медали, завоеванные в составе интернациональных команд, не учитываются в общем медальном зачете, но считаются полноценными наградами Юношеской Олимпиады. Сами игры завершатся в Швейцарии 22 декабря.

Южный Урал на всемирной спортивном форуме в швейцарской Лозанне представляют семь спортсменов. Ксения Вакуловская, Мария Ерофеева, Леонид Фролов (фристайл), Сергей Иванов, Илья Квочко (хоккей), Артем Проничкин (хоккей 3х3) и Юлия Береснева (шорт-трек).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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