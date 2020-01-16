От Челябинска до Бакала: «Уралэнергосбыт» опубликовал ТОП крупнейших неплательщиков

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:35:59+03:00

В списке задолжавших за электричество десятки миллионов рублей — тракторостроители, металлурги и коммунальщики

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ООО «Уралэнергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области, разместил на своем сайте список крупнейших неплательщиков региона по итогам 2019 года. В него вошли градообразующие компании области, предприятия коммунального хозяйства, администрации городских округов и поселений.

Лидером по долгам за электроэнергию оказался «ЧТЗ-УРАЛТРАК», долг которого на 1 января 2020 составил 145 миллионов рублей. Кроме того, в верхних строках списка — Златоустовский металлургический завод, задолжавший 99 миллионов, Бакальское рудоуправление с долгом более 50 миллионов и другие крупные промышленные предприятия области.

В пресс-службе «Уралэнергосбыт» уточняют, что десятки миллионов рублей не заплатили за электричество многие коммунальные компании. На первом месте в антирейтинге в сфере ЖКХ — златоустовское ООО «Теплоэнергетик». За шесть месяцев предприятие накопило более 50 миллионов долга и стало крупнейшим неплательщиком в январе. Схожая ситуация у ООО «Энергосервис» и МУП «ТеплоЭнерго» Катав-Ивановского района, МУП Миасского городского округа «Городское хозяйство», управляющей компанией города Челябинска ООО «ДЕЗ Калининского района» и другими организациями области, работающими в сфере ЖКХ. Многие из них не платят за поставленную электроэнергию более полугода.

В число неплательщиков в 2019 году попали также и администрации муниципальных образований региона — например, Полетаевского, Рощинского, Саргазинского, Вознесенского сельских поселений и города Южноуральска.

В «Уралэнергосбыте» напоминают, что необходимость оплаты за потребленную электроэнергию закреплена законодательно и в данной ситуации все равны. Задержка платы за потребленные ресурсы может обернуться весомыми штрафами за просрочку платежа, ограничением энергоснабжения и судебными исками.

С полным списком крупнейших должников можно ознакомиться на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU