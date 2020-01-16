2020-01-16T10:35:59+03:00
Общество

От Челябинска до Бакала: «Уралэнергосбыт» опубликовал ТОП крупнейших неплательщиков

В списке задолжавших за электричество десятки миллионов рублей — тракторостроители, металлурги и коммунальщики
Поделиться:
Изменить размер текста:

ООО «Уралэнергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области, разместил на своем сайте список крупнейших неплательщиков региона по итогам 2019 года. В него вошли градообразующие компании области, предприятия коммунального хозяйства, администрации городских округов и поселений.

Лидером по долгам за электроэнергию оказался «ЧТЗ-УРАЛТРАК», долг которого на 1 января 2020 составил 145 миллионов рублей. Кроме того, в верхних строках списка — Златоустовский металлургический завод, задолжавший 99 миллионов, Бакальское рудоуправление с долгом более 50 миллионов и другие крупные промышленные предприятия области.

В пресс-службе «Уралэнергосбыт» уточняют, что десятки миллионов рублей не заплатили за электричество многие коммунальные компании. На первом месте в антирейтинге в сфере ЖКХ — златоустовское ООО «Теплоэнергетик». За шесть месяцев предприятие накопило более 50 миллионов долга и стало крупнейшим неплательщиком в январе. Схожая ситуация у ООО «Энергосервис» и МУП «ТеплоЭнерго» Катав-Ивановского района, МУП Миасского городского округа «Городское хозяйство», управляющей компанией города Челябинска ООО «ДЕЗ Калининского района» и другими организациями области, работающими в сфере ЖКХ. Многие из них не платят за поставленную электроэнергию более полугода.

В число неплательщиков в 2019 году попали также и администрации муниципальных образований региона — например, Полетаевского, Рощинского, Саргазинского, Вознесенского сельских поселений и города Южноуральска.

В «Уралэнергосбыте» напоминают, что необходимость оплаты за потребленную электроэнергию закреплена законодательно и в данной ситуации все равны. Задержка платы за потребленные ресурсы может обернуться весомыми штрафами за просрочку платежа, ограничением энергоснабжения и судебными исками.

С полным списком крупнейших должников можно ознакомиться на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске строители забыли установить остановочный комплекс
Грузовики с пометом курсируют под Челябинском
В Челябинске назвали пять спортсменов, уехавших за рубеж
В епархии готовы назвать сроки, когда достроят кафедральный собор в Челябинске
Пропавшего во время прогулки жителя Челябинской области нашли спустя 14 лет в Белоруссии
В Челябинске автомобиль ГИБДД увезли на эвакуаторе
«Ходят по кругу, выворачивают шею»: жителей Челябинска просят не приближаться к больным голубям
В Челябинской области птицы устали от людей
Не убьет лезвием, так добьет мимишностью: налетчик вооружился ножом с олененком Бэмби в Челябинске
Очень сильный снег и дождь: в Челябинске испортится погода
«Помолиться перед вылетом»: рядом с аэропортом в Челябинске построят мечеть и церковь
На бабушку в Челябинской области «свалился» грузовик с дровами
«Почему тебя не встречают? Ты дома одна?»: домушницы отследили второклассницу в Челябинске и попытались обокрасть ее квартиру
СК России предъявил обвинение подельнику Юревича при получении крупной взятки в Челябинске
Управляйку из Магнитогорска уличили в воровстве собранных с населения денег
Забор, пропавший у пятиэтажки в Челябинске, окружал дом незаконно
В Челябинске подрядчиков обязали ремонтировать не только дороги, но и тротуары
Нашедшему приют в чужой семье бомжу из Челябинска поможет Следственный комитет
От Челябинска до Бакала: «Уралэнергосбыт» опубликовал ТОП крупнейших неплательщиков
Воспитанник «Трактора» выиграл «золото» зимних Юношеских Олимпийских игр
В городском бору Челябинска появилась загадочная газовая труба
Советник губернатора Челябинской области сложил полномочия по собственному желанию
Машина со школьницами упала с моста в Челябинске в реку
Рядом со школой в «Парковом» уже три года сливают нечистоты в Челябинске
Жители Челябинской области просят не спасать кота, который гуляет по заправке