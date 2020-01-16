В Челябинске подрядчиков обязали ремонтировать не только дороги, но и тротуары

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:56:33+03:00

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В 2020 году по программе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы не только проезжие части, но и тротуары, прилегающие к дорогам. Обещают заменить бордюрный камень с занижением на пешеходных переходах. Наконец, вспомнили и о пешеходах.

Новые требования комплексного подхода, пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации города, вводятся впервые.

Напомним, три победителя аукционов общей суммой более 656 млн рублей отремонтируют 25 объектов улично-дорожной сети в разных районах города. Аукционы отыграли в начале года, чтобы с приходом весеннего тепла без промедления начать работы. Напомним, в прошлом году руководитель области Алексей Текслер уволил начальника городского управления дорожного хозяйства Александра Шабалина за срыв начала сезона дорожно-строительных работ. Дороги ремонтировать тогда начали в середине июня.

Кроме программы в рамках нацпроекта дороги Челябинска ремонтируются и по муниципальной программе. Документ еще верстается.

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ИСТОЧНИК KP.RU