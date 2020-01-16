2020-01-16T13:40:31+03:00
Общество

Забор, пропавший у пятиэтажки в Челябинске, окружал дом незаконно

Прокуратура нашла концы этой странной истории
Лидия ПЕСКОВА
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В Челябинске стало модным огораживать дворы от чужаков.В Челябинске стало модным огораживать дворы от чужаков.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жители дома № 104А по улице Свободы пожаловались на пропажу забора под окнами своего дома. Позже выяснилось, что секции окружали жилой дом незаконно.

— Межевание земельного участка, на котором расположен жилой дом, не проведено. На государственный кадастровый учет участок не поставлен. Каких-либо документов на забор не было даже в управляющей компании дома. Другими словами, жильцы установили забор самовольно. Поэтому в декабре 2019 года его демонтировали как незаконно размещенный объект, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В то же время покуратура обязала городской Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям рассмотреть заявление жителей о межевании участка, чтобы в будущем люди смогли оградить свою пятиэтажку на законных основаниях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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