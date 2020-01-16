Управляйку из Магнитогорска уличили в воровстве собранных с населения денег
Без малого год трест «Теплофикация» бесплатно подавал горячую воду в жилые дома Магнитогорска. Жильцы оплачивали счета, но собиравшая деньги управляющая компания не перечисляла их поставщику тепла. Пришлось вмешаться прокуратуре.
— С января по октябрь 2019 года управляющая компания накопила долг в размере 76 тысяч рублей. Взыскать его не получалось. Прокуратуре пришлось возбудить административное дело в отношении директора управляющей компании, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
В итоге деньги отправили тепловикам, а жильцов перевели на прямые расчеты с компанией.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU