Управляйку из Магнитогорска уличили в воровстве собранных с населения денег

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:55:33+03:00

Люди оплачивали счета, но до до компании, поставлявшей тепло, деньги не доходили. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Без малого год трест «Теплофикация» бесплатно подавал горячую воду в жилые дома Магнитогорска. Жильцы оплачивали счета, но собиравшая деньги управляющая компания не перечисляла их поставщику тепла. Пришлось вмешаться прокуратуре.

— С января по октябрь 2019 года управляющая компания накопила долг в размере 76 тысяч рублей. Взыскать его не получалось. Прокуратуре пришлось возбудить административное дело в отношении директора управляющей компании, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В итоге деньги отправили тепловикам, а жильцов перевели на прямые расчеты с компанией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU