СК России предъявил обвинение подельнику Юревича при получении крупной взятки в Челябинске

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:44:56+03:00

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Заксобрания Челябинской области Вадима Белоусова, которого обвиняют в посредничестве при передаче взяток бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Кстати, в эти дни исполняется ровно шесть лет, как Юревич сложил полномочия руководителя региона.

— Белоусов лоббировал принятие законов о росте финансирования дорожной отрасли в Челябинской области, когда был депутатом регионального парламента. Следствие полагает, что за контакты Юревича со взяткодателями, в том числе за передачу 3,2 млрд рублей, отвечал Белоусов, — рассказал «Коммерсанту» заместитель председателя СК России Игорь Краснов.

По версии следствия, в 2010-2014 годах Михаил Юревич и Вадим Белоусов получили взятку в размере более 3 млрд рублей от представителей холдинга «Автобан». Белоусову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы.

Сейчас депутат находится под подпиской о не выезде и знакомится с материалами дела. Свою вину он не признает. Михаил Юревич скрывается от правосудия в Англии.

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ИСТОЧНИК KP.RU