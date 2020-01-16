«Почему тебя не встречают? Ты дома одна?»: домушницы отследили второклассницу в Челябинске и попытались обокрасть ее квартиру
Две незнакомки стали следить за восьмилетней Машей прямо от школы. Дошли с ней до дома, зашли следом в подъезд. В лифте выяснили, что взрослых нет дома.
— Спросили у Маши, на какой этаж ей нужно, нажали кнопку. А потом задали вопрос: «Почему тебя никто не встречает? Ты дома одна?». Маша им и рассказала, что сестра уже ушла, а мама придет только вечером, — рассказала КП-Челябинск мама девочки Светлана Кузнецова.
Когда школьница открыла дверь в квартиру, женщины оттолкнули ее и ворвались внутрь. Начали шарить по шкафам и полкам, выпытывая, где лежат ценные вещи. Инцидент произошел на Северо-Западе Челябинска, в многоэтажке Чайковского, 70.
Чем закончилась эта история, вы можете прочитать в нашем материале «В Челябинске две женщины отслеживают детей, врываются за ними в квартиру и обворовывают ее».
Неизвестные зашли в подъезд за ребенком в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU