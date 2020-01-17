«Как я заработала на «Авито»: жительница Челябинска рассказала секреты сайтов бесплатных объявлений

17 Янв. 2020 2020-01-17T04:07:20+03:00

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Продать можно все. Но нужно уметь это делать. Только на старой одежде мать двоих детей из Челябинска выручила за выходные 5000 рублей. Она выставляет все свои ненужные вещи на сайтах бесплатных объявлений. Некоторые удается продать даже за ту же стоимость, за которую они были куплены.

Но почему у одних покупают, а у других ничего не берут? Есть несколько секретов. Например, как сделать хорошее продающее фото. Платье, красиво разложенное на полу, смотрится лучше, чем на вешалке. Детские вещи выглядят милее на пушистом пледе.

Также важно, на каких сайтах и в какие дни выставлять объявления. Эти и другие советы, а также что из б/у вещей сейчас пользуется большим спросом, читайте в нашем материале «Как я продала все ненужные вещи от сломанной коляски до немодных джинсов».

Беговел продали за ту же цену, что и купили. Хоть и покатались целое лето. Фото: Нина Николаева

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ИСТОЧНИК KP.RU