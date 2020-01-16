2020-01-16T14:33:20+03:00
Общество

На бабушку в Челябинской области «свалился» грузовик с дровами

Кто сделал такой подарок
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Аниса Шайхитдинова из деревни Селяева в Аргаяшском районе живет в доме без газа. Фото: Hornews.comАниса Шайхитдинова из деревни Селяева в Аргаяшском районе живет в доме без газа. Фото: Hornews.com
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Анисе Шайхитдиновой из деревни Селяева в Аргаяшском районе очень повезло. Ей бесплатно привезли целый грузовик с дровами. Согреться холодными зимними ночами помогли волонтеры.

68-летняя пенсионерка живет в доме без газа. Каждый день топит печь, но денег на дрова не хватает. Даже взяла 15 тыс. рублей пару лет назад в кредит, за который до сих пор платит космические проценты.

Из пенсии в 10 тыс. рублей три тысячи отдает кредиторам, на оставшиеся пытается прожить. А грузовик поленьев стоит девять тысяч. Хоть у бабушки и есть сын, который живет неподалеку, но у него большая семья и скоро появится пятый ребенок. По хозяйству помогает соцработник Гафура Ягофаровна, которая выручила ее обогревателем.

Узнав историю Анисы Шайхитдиновой, волонтеры Общероссийского народного фронта привезли ей 5 тыс. кубометров дров — это целый грузовик. Пенсионерке хватит этих поленьев, чтобы прожить до наступления тепла, рассказал сайт Hornews.com.

— Не знаю, что бы я делала, если бы не добрые люди. Пошла бы тогда сама собирать в лес. Спасибо большое, что помогли, — сказала Аниса Шайхитдинова.

На бабушку в Челябинской области «свалился» грузовик с дровами. Волонтеры бесплатно привезли 5 кубометров дров. Фото: Hornews.com

На бабушку в Челябинской области «свалился» грузовик с дровами. Волонтеры бесплатно привезли 5 кубометров дров. Фото: Hornews.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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