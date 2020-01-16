16 Янв. 2020 2020-01-16T14:33:20+03:00

Аниса Шайхитдинова из деревни Селяева в Аргаяшском районе живет в доме без газа. Фото: Hornews.com

Изменить размер текста: A A

Анисе Шайхитдиновой из деревни Селяева в Аргаяшском районе очень повезло. Ей бесплатно привезли целый грузовик с дровами. Согреться холодными зимними ночами помогли волонтеры.

68-летняя пенсионерка живет в доме без газа. Каждый день топит печь, но денег на дрова не хватает. Даже взяла 15 тыс. рублей пару лет назад в кредит, за который до сих пор платит космические проценты.

Из пенсии в 10 тыс. рублей три тысячи отдает кредиторам, на оставшиеся пытается прожить. А грузовик поленьев стоит девять тысяч. Хоть у бабушки и есть сын, который живет неподалеку, но у него большая семья и скоро появится пятый ребенок. По хозяйству помогает соцработник Гафура Ягофаровна, которая выручила ее обогревателем.

Узнав историю Анисы Шайхитдиновой, волонтеры Общероссийского народного фронта привезли ей 5 тыс. кубометров дров — это целый грузовик. Пенсионерке хватит этих поленьев, чтобы прожить до наступления тепла, рассказал сайт Hornews.com.

— Не знаю, что бы я делала, если бы не добрые люди. Пошла бы тогда сама собирать в лес. Спасибо большое, что помогли, — сказала Аниса Шайхитдинова.

На бабушку в Челябинской области «свалился» грузовик с дровами. Волонтеры бесплатно привезли 5 кубометров дров. Фото: Hornews.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU