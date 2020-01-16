Не убьет лезвием, так добьет мимишностью: налетчик вооружился ножом с олененком Бэмби в Челябинске

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:14:24+03:00

И пытался вынести из торгового зала продукты на несколько тысяч рублей

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Инцидент произошел в четверг, 16 января, в магазине на улице Сони Кривой в центре Челябинска. Угрожая ножом, молодой человек пытался вынести из торгового зала продукты стоимостью в несколько тысяч.

— Злоумышленник угрожал персоналу и кидался с ножом на бойцов группы быстрого реагирования «Варяга». Воришка попытался убежать, но был задержан и передан наряду полиции, — рассказали в охранном агентстве «Варяг».

С этим ножом злоумышленник и пришел в магазин. Фото: "Варяг".

Когда в полиции установили личность грабителя, выяснилось, что мужчина находится в розыске за другое преступление.

Три дня назад, 13 января, другой житель Челябинска разнес окна в магазине бутылками шампанского. Посетитель взял с витрины бутылку шампанского и метнул в окно. От удара оно рассыпалось вдребезги. Челябинец взял вторую бутылку и швырнул в другое окно. Звон бьющегося стекла услышал охранник, нажал тревожную кнопку, а после остановил дебошира, который уже потянулся за третьей бутылкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU