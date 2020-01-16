2020-01-16T15:21:48+03:00
Дом. Семья

В Челябинской области птицы устали от людей

Напуганные нашествием зевак пернатые покидают насиженные заповедные места
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Орнитологи просят не беспокоить птиц! Фото: Наталья Киселева.Орнитологи просят не беспокоить птиц! Фото: Наталья Киселева.
Изменить размер текста:

Любители фотоохоты из Челябинска разведали, что на Южном Урале обитает огромная колония воробьев. В доказательство приводят фото: ветви березы облеплены воробьями, как нитка — бусинами.

Фотограф объясняет явление обильным кормом. Птицы поселились у площадки, куда сгружает кормовые отходы одно из перерабатывающих предприятий.

В Челябинском орнитологическом обществе изучили фото и определили, что воробьи поселились в природном заказнике. Птахи-крохи — только часть столующихся отходами. На кормовую площадку прилетают краснокнижные орланы-белохвосты, зимующие в том же заказнике.

Частые визиты любопытных людей пугают пернатых — и больших орланов, и воробьев.

— Нет никакого нашествия воробьев, — говорит председатель областного орнитологического общества Ирина Чухарева. — Есть нашествие людей. Зеваки пугают и мелких птиц, и крупных орланов. К весенней поре гнездования орланы могут улететь. В заказнике они обеспечены кормом. В чужих краях они могут погибнуть от голода. Перестаньте беспокоить краснокнижных птиц!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске строители забыли установить остановочный комплекс
Грузовики с пометом курсируют под Челябинском
В Челябинске назвали пять спортсменов, уехавших за рубеж
В епархии готовы назвать сроки, когда достроят кафедральный собор в Челябинске
Пропавшего во время прогулки жителя Челябинской области нашли спустя 14 лет в Белоруссии
В Челябинске автомобиль ГИБДД увезли на эвакуаторе
«Ходят по кругу, выворачивают шею»: жителей Челябинска просят не приближаться к больным голубям
В Челябинской области птицы устали от людей
Не убьет лезвием, так добьет мимишностью: налетчик вооружился ножом с олененком Бэмби в Челябинске
Очень сильный снег и дождь: в Челябинске испортится погода
«Помолиться перед вылетом»: рядом с аэропортом в Челябинске построят мечеть и церковь
На бабушку в Челябинской области «свалился» грузовик с дровами
«Почему тебя не встречают? Ты дома одна?»: домушницы отследили второклассницу в Челябинске и попытались обокрасть ее квартиру
СК России предъявил обвинение подельнику Юревича при получении крупной взятки в Челябинске
Управляйку из Магнитогорска уличили в воровстве собранных с населения денег
Забор, пропавший у пятиэтажки в Челябинске, окружал дом незаконно
В Челябинске подрядчиков обязали ремонтировать не только дороги, но и тротуары
Нашедшему приют в чужой семье бомжу из Челябинска поможет Следственный комитет
От Челябинска до Бакала: «Уралэнергосбыт» опубликовал ТОП крупнейших неплательщиков
Воспитанник «Трактора» выиграл «золото» зимних Юношеских Олимпийских игр
В городском бору Челябинска появилась загадочная газовая труба
Советник губернатора Челябинской области сложил полномочия по собственному желанию
Машина со школьницами упала с моста в Челябинске в реку
Рядом со школой в «Парковом» уже три года сливают нечистоты в Челябинске
Жители Челябинской области просят не спасать кота, который гуляет по заправке