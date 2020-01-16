В Челябинской области птицы устали от людей

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:21:48+03:00

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Любители фотоохоты из Челябинска разведали, что на Южном Урале обитает огромная колония воробьев. В доказательство приводят фото: ветви березы облеплены воробьями, как нитка — бусинами.

Фотограф объясняет явление обильным кормом. Птицы поселились у площадки, куда сгружает кормовые отходы одно из перерабатывающих предприятий.

В Челябинском орнитологическом обществе изучили фото и определили, что воробьи поселились в природном заказнике. Птахи-крохи — только часть столующихся отходами. На кормовую площадку прилетают краснокнижные орланы-белохвосты, зимующие в том же заказнике.

Частые визиты любопытных людей пугают пернатых — и больших орланов, и воробьев.

— Нет никакого нашествия воробьев, — говорит председатель областного орнитологического общества Ирина Чухарева. — Есть нашествие людей. Зеваки пугают и мелких птиц, и крупных орланов. К весенней поре гнездования орланы могут улететь. В заказнике они обеспечены кормом. В чужих краях они могут погибнуть от голода. Перестаньте беспокоить краснокнижных птиц!

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ИСТОЧНИК KP.RU