Пропавшего во время прогулки жителя Челябинской области нашли спустя 14 лет в Белоруссии

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:20:20+03:00

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В марте 2006 года житель Карталов Дмитрий Захарченко вышел из дома подышать свежим воздухом. Домой мужчина уже не вернулся. Мать пропавшего все эти годы надеялась увидеть сына. И ее мечта осуществилась.

Спустя годы полиция вышла на след пропавшего южноуральца. Каким-то образом он оказался в белорусском городе Бресте. Там нашего земляка, потерявшего память, выхаживали в психиатрической больнице. Но мать боялась отправиться к нему на встречу: здоровья и денег на эту поездку ей уже не хватало, да и сын мог не вспомнить родную мать. За помощью женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в Челябинской области.

Белорусские медики разрешили забрать сына домой. Его состояние сейчас стабильное. Мужчина может лечиться амбулаторно. Уполномоченный по правам человека Антон Шарпилов обратился в органы социальной защиты о выделении матери денег на поездку за сыном и обратно.

В декабре Марина Захарченко стала участницей телешоу «Прямой эфир». На съемки приехал и ее сын. Он сразу же узнал маму. Из Москвы оба вернулись на родину.

— Сейчас мы обратились в миграционную службу с просьбой оформить Дмитрию паспорт. Также решаем вопрос об оформлении инвалидности, — рассказал уполномоченный по правам человека Антон Шарпилов.

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ИСТОЧНИК KP.RU