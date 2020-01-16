В епархии готовы назвать сроки, когда достроят кафедральный собор в Челябинске

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:09:59+03:00

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Челябинская епархия готовится к празднованию Крещения. Владыка Григорий рассказал журналистам, когда достроят кафедральный собор.

Напомним, митрополит Челябинский и Миасский Григорий возглавил челябинскую епархию в конце 2018 года, но живет на Южном Урале давно. В 2014 году назначен епископом Троицким и Южноуральским.

Новый кафедральный собор в Челябинске строится в честь праздника Рождества Христова. Название выбрано в память о храме, разрушенном здесь в тридцатых годах прошлого века.

— Мы идем вперед маленькими шагами. Сказать, когда точно мы начнем в новом храме совершать богослужения, пока нельзя, потому что можно ошибиться. Хорошо, когда строятся новые православные храмы, но на территории Челябинской области после семи десятков лет советской власти остается достаточно большое количество заброшенных храмов. Какие-то уже восстановили, а какие-то до сих пор лежат в руинах…

В Епархии особо наблюдают за сельскими святынями Южного Урала и уже ведут работу по их спасению. Принята специальная программа по их восстановлению в Красноармейском районе.

Митрополит Григорий связывает внешний облик жизни селян с возрождением самого села.

— Там должно появиться все, что необходимо для нормальной жизни, чтобы люди не строили планов покидать родное место. Я надеюсь, что с помощью Божьей мне удастся эту мечту осуществить. Я осознаю свою немощь, но верю в то, что если с нашей стороны будут предприняты усилия, то Бог, видя наши труды, слыша наши молитвы, поможет нам в этом благом деле, — сказал владыка Григорий.

— Главная цель церкви на протяжении всей истории, с момента ее возникновения до сегодняшнего дня — это спасение человека. А спасение человека связано с преображением его жизни в лучшую сторону, с его приближением к Богу. И все, что осуществляет сегодня церковь на Южном Урале, делается именно в этом ключе, — сказал журналистам «Южноуральской панорамы» владыка Григорий.

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ИСТОЧНИК KP.RU