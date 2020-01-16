В Челябинске назвали пять спортсменов, уехавших за рубеж

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:28:56+03:00

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Американская мечта, олимпийская карьера, любовь и здоровье. Известные люди спорта Южного Урала уехали из России. Но таких единицы. Журналисты вспомнили самых известных.

1. Евгений Малкин — хоккей

В 2006 году во время поездки «Металлурга» на традиционный межсезонный турнир Кубок Тампере, чтобы уехать в Северную Америку. Сыграл 12 сезонов в составе «пингвинов» и трижды стал обладателем Кубка Стэнли.

2. Елена Елесина — легкая атлетика

В честь челябинки назван легкоатлетический стадион. Олимпийская чемпионка 2000 года в Сиднее. В 2005 году после рождения второго сына Елесина объявила о завершении карьеры. Сейчас она вместе с мужем живет в австралийском Мельбурне.

3. Виктор Домбовский — хоккей

Самый известный советский и российский хоккейный арбитр. В конце 1990-х годов он эмигрировал в Германию по нескольким причинам: ему требовалась операция, которую сделать за границей было легче; в России он оказался никому не нужен. Сейчас 86-летний герр Домбовский живет в Берлине вместе с семьей.

4. Ксения Первак — теннис

Желая попасть на Олимпиаду-2012, теннисистка в 2011 году приняла гражданство Казахстана. В 2013 году Ксения опять решила выступать под флагом России. Министерство спорта РФ внесло ее в список кандидатов на участие в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Однако в 2015 году спортсменка объявила о завершении карьеры.

5. Светлана Кайкан — конькобежный спорт

За рубеж Светлана уехала, выйдя замуж за голландца Марникса Вибердинка, с которым познакомилась много лет назад на соревнованиях. Сейчас супруги живут в немецком Инцеле.

Правда, Евгений Малкин и Виктор Домбровский уехали в расцвете спортивной карьеры, Елена Елесина, Ксения Первак и Светлана Кайкан-Вибердинк после ее завершения, рассказал сайт Polit74.ru.

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