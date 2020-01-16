Грузовики с пометом курсируют под Челябинском
Жителей под Челябинском напугали грузовики, складирующие на соседних полях отходы птицефабрики. Вереница техники, груженая пометом, замечена в поселке «Журавли».
Люди волнуются, что весной, когда все растает, вместо чистого воздуха их ожидает ужасная вонь.
— Уже второй месяц в поле выезжают по 10 грузовиков в день ежедневно с куриным пометом. Поэтому дома жить невозможно, стоит запах. На колесах моей машины уже слой помета, страшно представить, что будет, когда сойдет снег, а это мухи, как минимум, и грязная вода из-под крана, — написала женщина в паблике «Типичный Челябинск».
По ее словам, жители поселка уже обратились во всевозможные инстанции, но это не помогло, написал сайт "Челябинск Сегодня".
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ИСТОЧНИК KP.RU