Грузовики с пометом курсируют под Челябинском

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:43:13+03:00

Люди обсуждают, что их ждет весной

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Жителей под Челябинском напугали грузовики, складирующие на соседних полях отходы птицефабрики. Вереница техники, груженая пометом, замечена в поселке «Журавли».

Люди волнуются, что весной, когда все растает, вместо чистого воздуха их ожидает ужасная вонь.

— Уже второй месяц в поле выезжают по 10 грузовиков в день ежедневно с куриным пометом. Поэтому дома жить невозможно, стоит запах. На колесах моей машины уже слой помета, страшно представить, что будет, когда сойдет снег, а это мухи, как минимум, и грязная вода из-под крана, — написала женщина в паблике «Типичный Челябинск».

По ее словам, жители поселка уже обратились во всевозможные инстанции, но это не помогло, написал сайт "Челябинск Сегодня".

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ИСТОЧНИК KP.RU