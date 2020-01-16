В Челябинске строители забыли установить остановочный комплекс
Родители учащихся школы №154 на Северо-Западе Челябинска бьют тревогу: возле образовательного учреждения нет оборудованного остановочного комплекса.
На перекрестке улиц Новоградский проспект и улицы Салавата Юлаева по дороге в микрорайон «Парковый-2» детям приходится выбегать прямо на проезжую часть. А из-за огромных снежных куч приходится прыгать в сугробы.
— Возле ларька быстрого питания, бывает, останавливаются по шесть-восемь грузовиков. Надо обращаться в администрацию, чтобы сделали оборудованную остановку. Я уже писала в администрацию. Появление остановочного комплекса, надеемся, окажется раньше, чем возможный случай травмирования детей или возникновения ДТП с их участием, — сообщила одна из родительниц.
— Управление дорожного хозяйства занесло эту остановку в реестр. Она появится в 2020 году. Финансирование пока не определено, — рассказали в пресс-службе мэрии журналистам "Урал-пресс-информ".
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