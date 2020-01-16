2020-01-16T22:08:49+03:00
Спорт

«Трактор» в матче с «Нефтехимиком» отыгрался со счета 0:3 и победил по буллитам

Черно-белые поднялись с последней строчки турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
«Трактор» в матче с «Нефтехимиком» отыгрался со счета 0:3 и победил по буллитам. Фото ХК «Трактор»«Трактор» в матче с «Нефтехимиком» отыгрался со счета 0:3 и победил по буллитам. Фото ХК «Трактор»
Изменить размер текста:

Встречались два клуба — соседи по турнирной таблице, которые еще не потеряли шансы для попадания в плей-офф.

Первый период завершился «всухую». Второй стал прямой противоположностью стартовой 20-минутки. Гости трижды сумели «размочить» ворота челябинского голкипера Станислава Галимова. Кстати, после этого его место в рамке занял Иван Федотов. Третий отрезок матча. Теперь уже «Трактор» возвращается в игру. И как! Сравнивает счет. Дубль на счету легионера Томаша Гики, и за пару минут до конца шайба Александра Авцина.

После 3:3 матч перешел в овертайм. В серии буллитов гол Кристиана Томаса принес победу «медведям» — 4:3.

Этот успех позволил челябинцам подняться с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. От зоны плей-офф черно-белых отделяют семь очков. Правда у «медведей» чуть больше сыгранных матчей, чем у соперников.

Впереди у «Трактора» еще три гостевых матча с «Сибирью», «Автомобилистом» и «Спартаком». А в Челябинске черно-белые сыграют 27 января с казанским «Ак Барсом».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Трактор» в матче с «Нефтехимиком» отыгрался со счета 0:3 и победил по буллитам
Подтвердили класс: Моргунов и Чичерова в Челябинске выиграли 38-й Мемориал по прыжкам в высоту
В Челябинске строители забыли установить остановочный комплекс
Грузовики с пометом курсируют под Челябинском
В Челябинске назвали пять спортсменов, уехавших за рубеж
В епархии готовы назвать сроки, когда достроят кафедральный собор в Челябинске
Пропавшего во время прогулки жителя Челябинской области нашли спустя 14 лет в Белоруссии
В Челябинске автомобиль ГИБДД увезли на эвакуаторе
«Ходят по кругу, выворачивают шею»: жителей Челябинска просят не приближаться к больным голубям
В Челябинской области птицы устали от людей
Не убьет лезвием, так добьет мимишностью: налетчик вооружился ножом с олененком Бэмби в Челябинске
Очень сильный снег и дождь: в Челябинске испортится погода
«Помолиться перед вылетом»: рядом с аэропортом в Челябинске построят мечеть и церковь
На бабушку в Челябинской области «свалился» грузовик с дровами
«Почему тебя не встречают? Ты дома одна?»: домушницы отследили второклассницу в Челябинске и попытались обокрасть ее квартиру
СК России предъявил обвинение подельнику Юревича при получении крупной взятки в Челябинске
Управляйку из Магнитогорска уличили в воровстве собранных с населения денег
Забор, пропавший у пятиэтажки в Челябинске, окружал дом незаконно
В Челябинске подрядчиков обязали ремонтировать не только дороги, но и тротуары
Нашедшему приют в чужой семье бомжу из Челябинска поможет Следственный комитет
От Челябинска до Бакала: «Уралэнергосбыт» опубликовал ТОП крупнейших неплательщиков
Воспитанник «Трактора» выиграл «золото» зимних Юношеских Олимпийских игр
В городском бору Челябинска появилась загадочная газовая труба
Советник губернатора Челябинской области сложил полномочия по собственному желанию
Машина со школьницами упала с моста в Челябинске в реку
Рядом со школой в «Парковом» уже три года сливают нечистоты в Челябинске
Жители Челябинской области просят не спасать кота, который гуляет по заправке