16 Янв. 2020 2020-01-16T22:08:49+03:00

«Трактор» в матче с «Нефтехимиком» отыгрался со счета 0:3 и победил по буллитам. Фото ХК «Трактор»

Изменить размер текста: A A

Встречались два клуба — соседи по турнирной таблице, которые еще не потеряли шансы для попадания в плей-офф.

Первый период завершился «всухую». Второй стал прямой противоположностью стартовой 20-минутки. Гости трижды сумели «размочить» ворота челябинского голкипера Станислава Галимова. Кстати, после этого его место в рамке занял Иван Федотов. Третий отрезок матча. Теперь уже «Трактор» возвращается в игру. И как! Сравнивает счет. Дубль на счету легионера Томаша Гики, и за пару минут до конца шайба Александра Авцина.

После 3:3 матч перешел в овертайм. В серии буллитов гол Кристиана Томаса принес победу «медведям» — 4:3.

Этот успех позволил челябинцам подняться с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. От зоны плей-офф черно-белых отделяют семь очков. Правда у «медведей» чуть больше сыгранных матчей, чем у соперников.

Впереди у «Трактора» еще три гостевых матча с «Сибирью», «Автомобилистом» и «Спартаком». А в Челябинске черно-белые сыграют 27 января с казанским «Ак Барсом».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU