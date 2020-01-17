17 Янв. 2020 2020-01-17T04:02:07+03:00

«Не только окунуться, но и поплавать»: прогноз погоды на Крещение удивил жителей Челябинска Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Традиционно к 19 января на Урале становится очень холодно. Это явление называют крещенские морозы. В такую погодку не каждый решится окунуться в ледяную купель. Однако, в 2020 году природа сделала исключение. За неделю до Крещения сайты-информеры прогноза погоды сообщали, что 19 января в Челябинске будет -4…-2 градуса по Цельсию. Но чем ближе к этому дню, тем точнее прогноз и... выше температура.

По последним данным челябинского гидрометцентра, температура воздуха в области 19 января будет доходить до +1 градуса, в самом Челябинске — 0. Примерно так же будет и в субботу, 18 января. А в пятницу — вообще до +5! Однако, ожидаются снег, дождь и штормовой ветер. Но к выходным он стихнет.

— Можно не только окунуться, но и поплавать! — пишут челябинцы в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU