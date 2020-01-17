Осторожно, яд: в Челябинске изъяты снюсы с мышьяком в составе

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:26:18+03:00

В Челябинской области продают снюсы с мышьяков в составе. Фото: Архив "КП".

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Угрозу для здоровья таят в себе бестабачные жевательные смеси. В их составе не только никотин чудовищной концентрации, сахар, соль, пищевые добавки — ядовитый мышьяк! Об этом накануне сообщил руководитель Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семенов. Специалисты его ведомства проверили состав образцов снюсов, изъятых их обычных магазинов в Челябинске и области.

Во время проверок силовики изъяли из продажи 238 партий без сопроводительных документов. Упаковка смесей была не маркирована.

— Продукция представляет угрозу для здоровья: в смесях обнаружено превышение мышьяка. Мышьяк относится к веществам чрезвычайно опасных соединений, — уточнил Анатолий Семенов.

В конце декабря депутаты ЗСО запретили продажу снюсов детям. По итогам проверки в отношении продавцов смесей возбудили 44 административных производства. Торговцев ждет штраф — от 300 до 600 тыс. руб.

Материалы дела переданы в полицию. Силовики изучат вопрос по возбуждению уголовного дела по фактам причинения вреда жизни и здоровью.

В Челябинске и области работают телефоны горячей линии, куда можно сообщить о продаже снюсов. По телефону можно получить бесплатную консультацию нарколога и психолога.

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