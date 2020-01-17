2020-01-17T08:04:06+03:00
Происшествия

В Челябинске водитель дорогой иномарки протаранил павильон

На улице Братьев Кашириных владелец БМВ потерял сознание и врезался в стеклянный фасад
Ольга АНТОНОВА
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Иномарка разбила витрину. Никто не пострадал. Фото: группа "Variag.ohrana.chelyabinsk" vk.com Расположение:Иномарка разбила витрину. Никто не пострадал. Фото: группа "Variag.ohrana.chelyabinsk" vk.com Расположение:
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Будьте внимательны и осторожны — не только на дорогах, но и на тротуарах. В Челябинске водитель дорогой иномарки врезался на полном ходу в остекленный фасад торгового павильона в районе Тополиной аллеи. ДТП произошло 14 января. О происшествии сообщили в частном охранном предприятии, сотрудники которого охраняют торговую точку.

Как сообщили очевидцы, в автомобиле прибывшие по сигналу тревоги чоповцы обнаружили пустую инсулиновую помпу. Водитель страдает диабетом и потерял сознание, когда уровень сахара в крови понизился до критических отметок, а лекарства под рукой не оказалось.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Водителю вызвали бригаду скорой помощи. Его состояние удовлетворительное. У автомобиля разбит капот. У торгового павильона — витрина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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