В Челябинске водитель дорогой иномарки протаранил павильон

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:04:06+03:00

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Будьте внимательны и осторожны — не только на дорогах, но и на тротуарах. В Челябинске водитель дорогой иномарки врезался на полном ходу в остекленный фасад торгового павильона в районе Тополиной аллеи. ДТП произошло 14 января. О происшествии сообщили в частном охранном предприятии, сотрудники которого охраняют торговую точку.

Как сообщили очевидцы, в автомобиле прибывшие по сигналу тревоги чоповцы обнаружили пустую инсулиновую помпу. Водитель страдает диабетом и потерял сознание, когда уровень сахара в крови понизился до критических отметок, а лекарства под рукой не оказалось.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Водителю вызвали бригаду скорой помощи. Его состояние удовлетворительное. У автомобиля разбит капот. У торгового павильона — витрина.

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ИСТОЧНИК KP.RU