2020-01-17T08:13:22+03:00
Общество

В центральном ледовом городке Челябинска закрыли все горки

Администрация утверждает, что все из-за аномальной теплой погоды
Андрей Москвичев
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Сегодня в городе плюсовая температураСегодня в городе плюсовая температураФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Если вы собирались отдохнуть с детьми в центре города, пересмотрите свои планы: из-за плюсовой температуры 17 января в Челябинске закроют все горки в ледовом городке на площади Революции.

Пресс-служба мэрии также добавила, что с наступлением минусовой температуры, горки будут снова открыты. И, судя по прогнозу погоды на ближайшие дни, совсем скоро дети снова смогут покататься в ледовом городке.

Напомним, что в этом году, к новогоднем украшению площади начали готовиться еще за три месяца до официального открытия 25 декабря. Так, впервые на городском сервисе «Активный житель 74» горожанам предложили выбрать тематику будущего городка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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