Мэр Челябинска поучаствует в экологическом митинге

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:00:07+03:00

Теперь такие встречи будут проходить регулярно Фото: инстаграм Натальи Котовой

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Глава Челябинска Наталья Котова выйдет вместе с экоактивстами на «Марш горожан» — акцию против экологической ситуации в городе. Об этом рассказали активисты Елена Ватхина, Андрей Костенко и Ирина Гладышева по итогам встречи с градоначальницей.

В ходе встречи, стороны успели обсудить и главную тему митинга — строительство центра детской хирургии на территории городского бора. Решено проводить заседания рабочей группы регулярно.

— Представители Минстроя, Минздрава, депутатов Заксобрания будут приглашены к участию в заседаниях данной рабочей группы по вопросу строительства детского хирургического корпуса на территории городского бора, — рассказала Наталья Котова в своем инстаграме.

Кроме того, после первого отказа в согласовании, администрация дала разрешение на проведение акции «Марш граждан». Шествие пройдет 25 января в 14:00 в сквере Андреевского.

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ИСТОЧНИК KP.RU