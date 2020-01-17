Мэр Челябинска поучаствует в экологическом митинге
Глава Челябинска Наталья Котова выйдет вместе с экоактивстами на «Марш горожан» — акцию против экологической ситуации в городе. Об этом рассказали активисты Елена Ватхина, Андрей Костенко и Ирина Гладышева по итогам встречи с градоначальницей.
В ходе встречи, стороны успели обсудить и главную тему митинга — строительство центра детской хирургии на территории городского бора. Решено проводить заседания рабочей группы регулярно.
— Представители Минстроя, Минздрава, депутатов Заксобрания будут приглашены к участию в заседаниях данной рабочей группы по вопросу строительства детского хирургического корпуса на территории городского бора, — рассказала Наталья Котова в своем инстаграме.
Кроме того, после первого отказа в согласовании, администрация дала разрешение на проведение акции «Марш граждан». Шествие пройдет 25 января в 14:00 в сквере Андреевского.
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ИСТОЧНИК KP.RU