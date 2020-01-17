2020-01-17T09:00:07+03:00
Общество

Мэр Челябинска поучаствует в экологическом митинге

Андрей Москвичев
Поделиться:
Теперь такие встречи будут проходить регулярно Фото: инстаграм Натальи КотовойТеперь такие встречи будут проходить регулярно Фото: инстаграм Натальи Котовой
Изменить размер текста:

Глава Челябинска Наталья Котова выйдет вместе с экоактивстами на «Марш горожан» — акцию против экологической ситуации в городе. Об этом рассказали активисты Елена Ватхина, Андрей Костенко и Ирина Гладышева по итогам встречи с градоначальницей.

В ходе встречи, стороны успели обсудить и главную тему митинга — строительство центра детской хирургии на территории городского бора. Решено проводить заседания рабочей группы регулярно.

— Представители Минстроя, Минздрава, депутатов Заксобрания будут приглашены к участию в заседаниях данной рабочей группы по вопросу строительства детского хирургического корпуса на территории городского бора, — рассказала Наталья Котова в своем инстаграме.

Кроме того, после первого отказа в согласовании, администрация дала разрешение на проведение акции «Марш граждан». Шествие пройдет 25 января в 14:00 в сквере Андреевского.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тело закопал, снегоход — сжег: охотник убил бизнесмена в Челябинской области
Сначала ржавая, теперь зеленая: из-под кранов в Челябинске может потечь цветная вода
Власти нашли подрядчика, который отремонтирует памятник «Орленку» в Челябинске
Житель культурной столицы устроил дебош на борту самолета Челябинск — Москва
В Челябинске строительство метро сравнили со стройкой Дубай
Мэр Челябинска поучаствует в экологическом митинге
В центральном ледовом городке Челябинска закрыли все горки
В Челябинске водитель дорогой иномарки протаранил павильон
Осторожно, яд: в Челябинске изъяты снюсы с мышьяком в составе
«Как я заработала на «Авито»: жительница Челябинска рассказала секреты сайтов бесплатных объявлений
Оставил отзыв — послали матом: челябинский бар открыто оскорбляет своих гостей в Интернете
«Волочкова отдыхает!»: красивая девушка села на шпагат в троллейбусе Челябинска
«Не только окунуться, но и поплавать»: прогноз погоды на Крещение удивил жителей Челябинска
«Трактор» в матче с «Нефтехимиком» отыгрался со счета 0:3 и победил по буллитам
Подтвердили класс: Моргунов и Чичерова в Челябинске выиграли 38-й Мемориал по прыжкам в высоту
В Челябинске строители забыли установить остановочный комплекс
Грузовики с пометом курсируют под Челябинском
В Челябинске назвали пять спортсменов, уехавших за рубеж
В епархии готовы назвать сроки, когда достроят кафедральный собор в Челябинске
Пропавшего во время прогулки жителя Челябинской области нашли спустя 14 лет в Белоруссии