2020-01-17T09:54:24+03:00
Общество

В Челябинске строительство метро сравнили со стройкой Дубай

Об этом высказался челябинский блогер-бизнесмен
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Метро в Челябинске начали строить больше 30 лет назад, еще в 1992 году, и потратили 11 миллиардов. Фотоколлаж. Автор фото: Дмитрий Балакирев.Метро в Челябинске начали строить больше 30 лет назад, еще в 1992 году, и потратили 11 миллиардов. Фотоколлаж. Автор фото: Дмитрий Балакирев.
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Челябинец Дмитрий Балакирев сравнил, как изменился за 20 лет город Дубай в ОАЭ и метрополитен в Челябинске. Главным критерием оценки стали затраты на благоустройство двух мегаполисов.

В пересчете на рубли, первая фаза застройки Дубая стоила 20 миллиардов. Сегодня арабский курорт стал жемчужиной мирового туризма. Метро в Челябинске начали строить больше 30 лет назад, еще в 1992 году, и потратили 11 миллиардов.

— В семейном архиве есть видео, где я совсем мелким, стою на балконе этого круглого здания и свечу лазерной указкой в сторону пустыни. Это место — район Дубай Марина. Еще в двухтысячном году тут ничего не было, кроме нескольких отелей. Хорошо помню те времена, и поэтому меня так сильно "вштыривает", когда я вижу итоговый результат, — объяснил свои эмоции Дмитрий Балакирев.

Добавим, что Дмитрий Балакирев, известный челябинский предприниматель и блогер. Очередная поездка бизнесмена в этот самый крупный город ОАЭ стала поводом высказаться не в пользу Челябинска, рассказал сайт "Челябинск Сегодня".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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