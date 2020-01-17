Житель культурной столицы устроил дебош на борту самолета Челябинск — Москва

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:54:13+03:00

За этого его сняли с рейса

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16 января на борт самолета Челябинск — Москва вызвали наряд полиции. Самолет никак не мог взлететь из-за пасажира. 49-летний мужчина из Санкт-Петербурга устроил дебош.

— Во время посадки у мужчины произошел конфликт с бортпроводниками. Пассажир выражался грубой нецензурной бранью, мешая другим и работе экипажа. Командиром воздушного судна было принято решение об отказе петербуржцу в перелете, — сообщили в пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Буяна доставили в дежурную часть транспортной полиции и выписали протокол за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. По статье грозит до 15 суток ареста или штраф в 1 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU