Житель культурной столицы устроил дебош на борту самолета Челябинск — Москва
16 января на борт самолета Челябинск — Москва вызвали наряд полиции. Самолет никак не мог взлететь из-за пасажира. 49-летний мужчина из Санкт-Петербурга устроил дебош.
— Во время посадки у мужчины произошел конфликт с бортпроводниками. Пассажир выражался грубой нецензурной бранью, мешая другим и работе экипажа. Командиром воздушного судна было принято решение об отказе петербуржцу в перелете, — сообщили в пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Буяна доставили в дежурную часть транспортной полиции и выписали протокол за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. По статье грозит до 15 суток ареста или штраф в 1 000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU