Власти нашли подрядчика, который отремонтирует памятник «Орленку» в Челябинске
Администрация Челябинска определилась с компанией, которая отреставрирует памятник «Орленок» на Алом поле. Результаты торгов опубликованы на сайте госзакупок. Тендер выиграла фирма «Объединение по реставрации». За ремонт памятника она возьмет 4,8 млн рублей.
Напомним, согласно техзаданию, с монумента нужно будет снять старые гранитные плиты и смонтировать новые, почистить надписи, постелить новый газон вокруг, обновить бордюрный камень и провести сопутствующие работы.
Компания «Объединение по реставрации» зарегистрирована в Челябинске, на рынке более шести лет. Владельцами являются Юрий и Нина Савчук. Этот же подрядчик займется также реконструкцией памятника Игорю Курчатову в центре Челябинска. Стоимость работ — 11 млн рублей.
ДОСЬЕ «КП»
Памятник «Орленок» открыт в 1958 году. Скульптор Лев Головницкий. Монумент посвящен комсомольцам — героям Октябрьской революции и Гражданской войны на Урале. Представляет собой обобщенный образ героя Гражданской войны — мальчика, вынужденного надеть военную одежду. «Орленок» вошел в число лучших монументальных произведений советской скульптуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU