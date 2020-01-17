2020-01-17T09:59:29+03:00
Общество

Власти нашли подрядчика, который отремонтирует памятник «Орленку» в Челябинске

На реставрацию монумента потратят 4,8 млн
Валентина ВАГАНОВА
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Монумент много лет стоит в подтеках. Фото: ru.wikipedia.orgМонумент много лет стоит в подтеках. Фото: ru.wikipedia.org
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Администрация Челябинска определилась с компанией, которая отреставрирует памятник «Орленок» на Алом поле. Результаты торгов опубликованы на сайте госзакупок. Тендер выиграла фирма «Объединение по реставрации». За ремонт памятника она возьмет 4,8 млн рублей.

Напомним, согласно техзаданию, с монумента нужно будет снять старые гранитные плиты и смонтировать новые, почистить надписи, постелить новый газон вокруг, обновить бордюрный камень и провести сопутствующие работы.

Компания «Объединение по реставрации» зарегистрирована в Челябинске, на рынке более шести лет. Владельцами являются Юрий и Нина Савчук. Этот же подрядчик займется также реконструкцией памятника Игорю Курчатову в центре Челябинска. Стоимость работ — 11 млн рублей.

ДОСЬЕ «КП»

Памятник «Орленок» открыт в 1958 году. Скульптор Лев Головницкий. Монумент посвящен комсомольцам — героям Октябрьской революции и Гражданской войны на Урале. Представляет собой обобщенный образ героя Гражданской войны — мальчика, вынужденного надеть военную одежду. «Орленок» вошел в число лучших монументальных произведений советской скульптуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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