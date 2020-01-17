Новые машины скорой помощи в Челябинске не пускают в рейсы
Сотрудники скорой помощи в Челябинске не могут дождаться новых автомобилей. Новенькие «Форды», среди которых есть и машины реанимации, поступили еще осенью. В Магнитогорске они уже ездят к пациентам, а в Челябинске стоят на стоянке под снегом.
— Часть машин дали до Нового года. Выдали только «Газели», «Форды» не дают. Машин хватает, потому что бригад мало, — рассказал КП-Челябинск один из фельдшеров скорой помощи.
Среди водителей прошел слух, будто 17 новеньких иномарок решили приберечь к саммитам. Только вот после такого хранения машины быстро развалятся.
— Машины переданы в «Челябмедтранс» — он ставит их на учет, страхует и затем передает на подстанции. Мы сделали запрос и ждем комментарий, почему их до сих пор не передали, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе администрации города.
Напомним, в декабре на встрече с медиками начальник челябинского горздрава Горлова заявила, что в ближайшие месяцы проблема санитарного транспорта будет полностью решена. Деньги на это выделили в рамках подготовки к саммитам.
— Кроме того, чтобы в будущем не было старых машин, с 2021 года мы запускаем целевую программу обновления автопарка. Машины будут регулярно заменяться, — заявила она.
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