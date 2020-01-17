Модельер без ног из Челябинска распродала книгу о себе

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:18:34+03:00

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Челябинка Настя Белковская — чемпионка мира по пара-фитнесу и автор нескольких коллекций одежды. Она выжила после страшной трагедии, случившейся с ней 11 лет назад. Историю этой мужественной девушки можно узнать из книги Сергея Белковского «Настя. Идти, когда идти нельзя».

Настя регулярно занимается в фитнес-центре: держит вес в норме. А еще сильное тело нужно, чтобы было легче пользоваться протезами. Посетители центра однажды спросили, почему про нее еще не написана книжка.

— Книжка такая есть, — ответила Настя. И пообещала принести в следующий раз. Так экспромтом состоялась читательская встреча, после которой все имеющиеся у Насти экземпляры книги были распроданы.

— Причем, по цене, которая мне, как автору книги, кажется фантастической. Впрочем, понимаю, что это было больше, чем плата за книгу. Людям хотелось как-то помочь Насте, книга давала такую возможность, — рассказал сайту LentaChel.ru автор книги Сергей Белковский.

Добавим, что в книжных интернет-магазинах ее можно приобрести от 180 до 350 рублей.

Настя предложила на вырученные деньги выпустить еще один тираж.

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ИСТОЧНИК KP.RU