В Челябинске в Крещение проклюнулась трава

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:36:52+03:00

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«Зисна» — новое время года в России. «Стыковка» зимы и весны. А что? Климат стал как в Европе: скоро пуховики да сапоги на меху повыбрасываем. Сначала нежданное тепло оглушило москвичей и жителей центральных регионов страны. А потом потепление вместо Мороза-воеводы дошагало и до Южного Урала. 18 января, в канун Крещения, когда обычно от холода трещат деревья и птицы падают замертво, на пригреве проклюнулась зеленая травка.

Удивленный читатель КП-Челябинск сделал снимок газона на ул. 40-летия Победы: трава там реально зеленеет!

Сегодня южноуральцам запретили вход в ледовые городки в Челябинске и Магнитогорске. Прогноз погоды не обещает сильного холода: разве что до минус девяти опустится столбик термометра в ночь с 20 до 21 января.

У ученых аномальному потеплению есть объяснение: на континет поступила большая «порция» тепла с Атлантики.

Напомним, что осень в Челябинске тоже была теплой. Так, в ноябре на кустах сирени набухли почки: растение перепутало осень с весной. И вновь ученье сказали: бывает!

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ИСТОЧНИК KP.RU