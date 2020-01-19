2020-01-19T09:54:01+03:00
Общество

В Челябинске начали продавать святую воду за 145 рублей

Цена сопоставима с импортными продуктами
Андрей Москвичев
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Во время вчерашней литургии митрополит Челябинский и Миасский Григорий освятил воду. Фото: пресс-служба Челябинской митрополииВо время вчерашней литургии митрополит Челябинский и Миасский Григорий освятил воду. Фото: пресс-служба Челябинской митрополии
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Несмотря на то, что в большинстве храмов Челябинска бесплатно раздают освященную воду, в некоторых церковных лавках цена за бутылку может быть кусачей. Так, на прилавках ТК «Кольцо» появилась вода от храма Святителя Николая за 145 рублей.

Интересно и то, что бутылки, которые продаются от челябинской церкви, были разлиты в Серпухове. Поэтому и такая большая цена. Помощники из храма, правда, сообщают, что воду можно бесплатно набрать и в церковном месте.

Сегодня по всему Челябинску проходят Крещенские купания, однако не без проблем. Так, у Каспийского берега просел лед, из-за чего спасатели ограничили проход к купели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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