В Челябинск из Турции привезли зараженные лимоны

19 Янв. 2020 2020-01-19T19:58:19+03:00

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В Челябинск привезли 14 с половинной тонн лимонов с вредителями. Эксперты из Роспотребнадзора области обнаружили на плодах красную померанцевую щитовку, которая внесена в единый список карантинных объектов Евразийского экономического союза.

На территории России это насекомое не обитает - не акклиматизируется в Закавказье, однако подает в страну через импортные поставки зараженных фруктов, посадочного материала и декоративных растений.

Информация об итогах проверки отправлена в региональный Россельхознадзор.

СПРАВКА КП

Красная померанцевая щитовка — многоядное насекомое, представляет особую опасность для цитрусовых и повреждает порядка 260 родов и 88 семейств растений. Распознать появление на растениях можно по усыханию ветвей, преждевременному опадению листьев, снижению величины урожая и потере товарного качества плодов.

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ИСТОЧНИК KP.RU