«На раковине остается пленка»: из кранов в Челябинске вновь пошла ржавая вода

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:49:54+03:00

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Жители Челябинска вновь жалуются на ржавую воду из-под крана. По словам горожан, она имеет неприятный запах и оставляет осадок в виде пленки.

— Живем на улице Бейвеля, 116. Когда была «первая волна» ржавой воды неделю назад, все нормально было. Вчера, после 10 часов вечера горячая вода окрасилась в коричневый цвет. Остается осадок, похожий на пленку, — рассказал читатель КП-Челябинск Алексей.

Челябинец позвонил в управляющую компанию. Ему ответили, что утром передадут информацию начальству.

Напомним, челябинцы начали жаловаться на коричневую воду на прошлой неделе. Самые брезгливые изобрели нестандартные способы очистки.

А между тем, сегодня, 20 января, в Челябинске будут испытывать теплосети — проще говоря, трубы для отопления. Для определения протечек в воду добавят краситель «Уранин» зеленого цвета. Если вдруг краска потечет из крана, жителей просят позвонить в диспетчерскую. Телефоны: (351) 246-72-72, 246-72-73.

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ИСТОЧНИК KP.RU