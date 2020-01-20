В Челябинске на пешеходном переходе маршрутка насмерть сбила человека
В понедельник, в 07.00, в Челябинске на Копейском шоссе погиб мужчина. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.
У дома № 1П/1 его сбил 23-летний водитель маршрутного такси Фиат Дукато.
Пешеход погиб на месте аварии, до приезда «скорой помощи». Личность погибшего до сих пор не установлена.
Напомним, в субботу, 18 января, ранним утром погибла пешеход в Копейске. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте, на красный сигнал светофора. Медицинское освидетельствование водителя показало, что он не был пьян.
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ИСТОЧНИК KP.RU