Каштакскому бору в Челябинске добавят две сотни гектар
В 2019 году чиновники обнаружили странный факт: в Каштакском бору расположены участки с домами, которых там не должно быть. Лес является памятником природу, поэтому строить там запрещено. Но владельцы получили разрешение еще до принятия особого статуса. Нашли выход: исключить застроенную территорию из границ бора и прибавить леса с другой стороны.
Займется этой работой министерство экологии. Свои наработки затеи вынесут на суд Заксобрания области.
— Первоочередная задача — сохранение Каштакского бора, как памятника природы. При этом планируется увеличение его площади на более чем 200 гектаров, — цитирует начальника управления экологического просвещения минэкологии Виталия Безрукова сайт «Челябинск Сегодня».
Сегодня Каштакский бор занимает более 2 700 гектар в Сосновском районе и Челябинска. К нему хотят нарастить еще 200 гектар. По факту для этого много делать не нужно: лес итак растят, просто нанести на карту новые границы.
На фоне этого в Челябинске развивается скандальная история с изменениями границ городского бора. Причина: желание построить корпус детской больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU