Каштакскому бору в Челябинске добавят две сотни гектар

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:15:10+03:00

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В 2019 году чиновники обнаружили странный факт: в Каштакском бору расположены участки с домами, которых там не должно быть. Лес является памятником природу, поэтому строить там запрещено. Но владельцы получили разрешение еще до принятия особого статуса. Нашли выход: исключить застроенную территорию из границ бора и прибавить леса с другой стороны.

Займется этой работой министерство экологии. Свои наработки затеи вынесут на суд Заксобрания области.

— Первоочередная задача — сохранение Каштакского бора, как памятника природы. При этом планируется увеличение его площади на более чем 200 гектаров, — цитирует начальника управления экологического просвещения минэкологии Виталия Безрукова сайт «Челябинск Сегодня».

Сегодня Каштакский бор занимает более 2 700 гектар в Сосновском районе и Челябинска. К нему хотят нарастить еще 200 гектар. По факту для этого много делать не нужно: лес итак растят, просто нанести на карту новые границы.

На фоне этого в Челябинске развивается скандальная история с изменениями границ городского бора. Причина: желание построить корпус детской больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU