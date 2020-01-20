2020-01-20T14:15:10+03:00
Общество

Каштакскому бору в Челябинске добавят две сотни гектар

Но часть земли заберут
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Каштакскому бору в Челябинске добавят площадьКаштакскому бору в Челябинске добавят площадьФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В 2019 году чиновники обнаружили странный факт: в Каштакском бору расположены участки с домами, которых там не должно быть. Лес является памятником природу, поэтому строить там запрещено. Но владельцы получили разрешение еще до принятия особого статуса. Нашли выход: исключить застроенную территорию из границ бора и прибавить леса с другой стороны.

Займется этой работой министерство экологии. Свои наработки затеи вынесут на суд Заксобрания области.

— Первоочередная задача — сохранение Каштакского бора, как памятника природы. При этом планируется увеличение его площади на более чем 200 гектаров, — цитирует начальника управления экологического просвещения минэкологии Виталия Безрукова сайт «Челябинск Сегодня».

Сегодня Каштакский бор занимает более 2 700 гектар в Сосновском районе и Челябинска. К нему хотят нарастить еще 200 гектар. По факту для этого много делать не нужно: лес итак растят, просто нанести на карту новые границы.

На фоне этого в Челябинске развивается скандальная история с изменениями границ городского бора. Причина: желание построить корпус детской больницы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области люди протестуют против повышения цены проезда в маршрутках
Ученые из Челябинска разрабатывают процессоры будущего
Каштакскому бору в Челябинске добавят две сотни гектар
На территории автомобильного училища в Челябинске заметили военных в царской форме
Сколько детских садиков и школ построят в Челябинске в 2020 году
Стало известно, сколько жителей Челябинска окунулись в проруби
Лебеди поплыли: в Челябинске уберут фигуру в главном новогоднем городке
Житель Челябинской области избил полицейского при задержании
В Челябинской области на пожаре пострадал человек
Единственный на Урале спортивный вуз проведет выборы ректора после скандального уголовного дела
В Челябинске на пешеходном переходе маршрутка насмерть сбила человека
Тюремные срок за интимные фото подруги грозит жителю Челябинской области
В администрации Челябинска должность получил бывший силовик
Жаловаться на бесплатную медицину в Челябинске отныне можно круглые сутки
В Челябинске оштрафуют родителей юных поджигателей мусорных баков
Стало известно, сколько жителей Челябинской области встретили Новый Год за границей
«Не возьмешь талон утром — завтра стоять опять»: жители Челябинска не могут попасть на прием в поликлинику
В мэрии Челябинска отреагировали на пост о скидывании снега в реку Миасс
Жители Челябинска нашли таинственную хижину в городском бору
Метель в Челябинской области привела в боевую готовность экстренные службы
«На раковине остается пленка»: из кранов в Челябинске вновь пошла ржавая вода
«Вот это стартап!»: мужчина за 20 миллионов рублей продает кошку с кладбища в Челябинской области
«Зато дешево!»: семья из Челябинска купила диван с запахом бензина
Вместо итальянских туфлей магазин прислал жительнице Магнитогорска килограмм песка
В Челябинск из Турции привезли зараженные лимоны
Сутки ждал помощи, лежа на снегу: в Магнитогорске спасают щенка
В Челябинске грязный снег начали сбрасывать в реку
В Копейске появилась «опасная» горка
Челябинск пока не справляется с уборкой тротуаров