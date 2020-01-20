В трех городах Челябинской области объявлен режим НМУ

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:52:22+03:00

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В Челябинске, Коркино и Карабаше объявлен режим неблагоприятных метеоусловий из-за непогоды. Всем предприятиям дан указ минэкологии снизить выбросы на 15-20 процентов от привычных нормативов. Режим НМУ будет действовать с 22 часов 20 января до 19 часов 21 января.

— Специалисты минэкологии совместно с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой проведут контрольно-надзорные мероприятия с целью выявления нарушений. В Челябинске будут работать две передвижные лаборатории министерства экологии, а также 11 стационарных постов мониторинга, — рассказал начальник Управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков.

СПРАВКА КП

Если вы стали свидетелем нарушения режима, вы можете сообщить об этом в интернет-приемную министерства экологии, в официальных аккаунтах ведомства в ВКонтакте и Instagram, а также по следующим номерам:

+ 7 (908) 094-00-64 — дежурный инспектор Росприроднадзора;

+7 (351) 263-54-79 — отдел регионального государственного экологического надзора минэкологии;

+7 (906) 890-96-70 — круглосуточная экологическая приемная минэкологии (доступно в WhatsApp и Viber).

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ИСТОЧНИК KP.RU