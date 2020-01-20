Форвард «Трактора» Лукаш Седлак рассказал, почему его невеста не смогла приехать на «Матч звезд КХЛ»

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:57:55+03:00

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Челябинцы «засветились» на главном хоккейном шоу сезона! На «Матч звезд КХЛ» сезона 2019-2020 пригласили двух легионеров «Трактора» — чешского нападающего, лучшего бомбардира «медведей» Лукаша Седлака и канадца со вторым белорусским гражданством, защитника Ника Бэйлена. Игроки стали участниками шоу-программы и самого «Матча звезд», который в этом году принимала Москва.

— Моя жена прилетела вместе со мной, чтобы меня поддержать. Здорово, что она приехала. Хоккейный мир маленький, поэтому здорово познакомиться с новыми людьми, и здорово, что наши жены знакомятся друг с другом на таких событиях… У нас был прекрасный ужин с командой, с давними друзьями, — поделился впечатлениями Ник Бэйлен.

Лукаш Седлак был немного опечален там, что его родственники еще не получили визу, поэтому не смогли приехать.

— Моя невеста пока занята — у нее учеба и много дел, поэтому она не смогла выбраться, рассказал Седлак.

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ИСТОЧНИК KP.RU