Форвард «Трактора» Лукаш Седлак рассказал, почему его невеста не смогла приехать на «Матч звезд КХЛ»
Челябинцы «засветились» на главном хоккейном шоу сезона! На «Матч звезд КХЛ» сезона 2019-2020 пригласили двух легионеров «Трактора» — чешского нападающего, лучшего бомбардира «медведей» Лукаша Седлака и канадца со вторым белорусским гражданством, защитника Ника Бэйлена. Игроки стали участниками шоу-программы и самого «Матча звезд», который в этом году принимала Москва.
— Моя жена прилетела вместе со мной, чтобы меня поддержать. Здорово, что она приехала. Хоккейный мир маленький, поэтому здорово познакомиться с новыми людьми, и здорово, что наши жены знакомятся друг с другом на таких событиях… У нас был прекрасный ужин с командой, с давними друзьями, — поделился впечатлениями Ник Бэйлен.
Лукаш Седлак был немного опечален там, что его родственники еще не получили визу, поэтому не смогли приехать.
— Моя невеста пока занята — у нее учеба и много дел, поэтому она не смогла выбраться, рассказал Седлак.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU