На машинах Челябинской области обновят госномера
Плюс семь: водители Челябинской области с этого месяца начнут получать автомобильные номера с новым кодом региона. Теперь к привычному числу 74 добавят еще одну семерку.
— Из-за изменения порядка выдачи регистрационных знаков, новые номера получают владельцы автомобилей, которые будут ставить машины на учет в другом субъекте Российской Федерации, — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник в правоохранительных органах.
Новые трехзначные номера также начали выдавать и в других регионах России. Процедура получения таблички же останется прежней: за комбинацию цифр и букв на ней продолжат отвечать сотрудники ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU