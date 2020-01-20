2020-01-20T17:20:49+03:00
Общество

На машинах Челябинской области обновят госномера

Теперь код региона всегда будет трехзначным
Андрей Москвичев
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Фото: «Первый областной», 1obl.ruФото: «Первый областной», 1obl.ru
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Плюс семь: водители Челябинской области с этого месяца начнут получать автомобильные номера с новым кодом региона. Теперь к привычному числу 74 добавят еще одну семерку.

— Из-за изменения порядка выдачи регистрационных знаков, новые номера получают владельцы автомобилей, которые будут ставить машины на учет в другом субъекте Российской Федерации, — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник в правоохранительных органах.

Новые трехзначные номера также начали выдавать и в других регионах России. Процедура получения таблички же останется прежней: за комбинацию цифр и букв на ней продолжат отвечать сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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