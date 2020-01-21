Подрядчика, ремонтировавшего больницу в Челябинске, оштрафовали на полмиллиона за взятку главному инженеру

21 Янв. 2020 2020-01-21T06:49:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининский районный суд Челябинска оштрафовал компанию «Галант», директор которой дал взятку главному инженеру Областной клинической больницы № 3. Речь идет о сумме свыше 108 тысяч рублей за победу в тендерах и принятие выполненных работ.

— Прокуратурой района возбуждено дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Центрального района Челябинска компания оштрафована на 500 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Решение суда не вступило в законную силу, а значит, его можно обжаловать.

Напомним, главного инженера областной больницы № 3 задержали по подозрению в получении взятки летом прошлого года. По версии следствия, он незаконно получил около 700 тысяч рублей за то, что помогал подрядчику побеждать в тендерах по госзакупкам. За это суд оштрафовал его на два миллиона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU