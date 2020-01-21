Реанимобиль, попавший в ДТП на Северо-Западе Челябинска, спешил к беременной, раненной в живот

21 Янв. 2020 2020-01-21T07:41:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Появились подробности ДТП с реанимобилем, которое произошло на прошлой неделе на Университетской набережной. Машина «скорой» спешила на помощь беременной девушке, раненной ножом в живот. Об этом рассказали в горздраве.

Раненная ждала медиков на улице. Когда водитель увидел ее и стал разворачиваться, столкнулся с КАМАЗом. Сотрудники «скорой» пешком дошли до пациентки.

— Вскоре на место приехал другой реанимобиль и доставил девушку в областную клиническую больницу № 3, — сообщили в горздраве.

Ранение оказалось не слишком серьезным. С будущей мамой и ее малышом все в порядке.

Известно, что на девушку напал ее знакомый в квартире. После чего она выскочила на улицу и вызвала врачей. Сейчас в этом инциденте разбирается полиция.

Напомним, авария произошла в пятницу, 17 января, на перекрестке улиц Университетская Набережная и Академика Королева. Столкнулись реанимобиль, КАМАЗ и Citroën. В ДТП никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1076" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/755831" frameborder="0"></iframe> Авария с машиной «скорой» на Северо-Западе Челябинска.Видео: vk.com/«ЧП | ДТП Челябинск»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU