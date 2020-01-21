2020-01-21T07:41:17+03:00
Происшествия

Реанимобиль, попавший в ДТП на Северо-Западе Челябинска, спешил к беременной, раненной в живот

Девушку ударил ножом знакомый
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
В аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/«ЧП | ДТП Челябинск»В аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/«ЧП | ДТП Челябинск»
Изменить размер текста:

Появились подробности ДТП с реанимобилем, которое произошло на прошлой неделе на Университетской набережной. Машина «скорой» спешила на помощь беременной девушке, раненной ножом в живот. Об этом рассказали в горздраве.

Раненная ждала медиков на улице. Когда водитель увидел ее и стал разворачиваться, столкнулся с КАМАЗом. Сотрудники «скорой» пешком дошли до пациентки.

— Вскоре на место приехал другой реанимобиль и доставил девушку в областную клиническую больницу № 3, — сообщили в горздраве.

Ранение оказалось не слишком серьезным. С будущей мамой и ее малышом все в порядке.

Известно, что на девушку напал ее знакомый в квартире. После чего она выскочила на улицу и вызвала врачей. Сейчас в этом инциденте разбирается полиция.

Напомним, авария произошла в пятницу, 17 января, на перекрестке улиц Университетская Набережная и Академика Королева. Столкнулись реанимобиль, КАМАЗ и Citroën. В ДТП никто не пострадал.

Авария с машиной «скорой» на Северо-Западе Челябинска.Видео: vk.com/«ЧП | ДТП Челябинск»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту Челябинска ответили на претензии пассажиров по работе телетрапов
Мэрия больше не будет контролировать общественный транспорт в Челябинске
Известный ветврач-блогер из Челябинска ищет врачей в свою клинику
Реанимобиль, попавший в ДТП на Северо-Западе Челябинска, спешил к беременной, раненной в живот
Подрядчика, ремонтировавшего больницу в Челябинске, оштрафовали на полмиллиона за взятку главному инженеру
Новая «эпидемия»: в Челябинской области лифты облепили магнитиками из путешествий
На карте Челябинска появился гей-бар
«90-е возвращаются»: бизнесмену из Челябинской области повесили на дверь похоронный венок
Челябинский краевед расскажет об истории города через архитектуру
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области начал искать новых помощников
После отмены саммитов ШОС и БРИКС конгресс-холл «Таганай» превратят в очередной ТРК
На машинах Челябинской области обновят госномера
Форвард «Трактора» Лукаш Седлак рассказал, почему его невеста не смогла приехать на «Матч звезд КХЛ»
В трех городах Челябинской области объявлен режим НМУ
Жители Челябинска сдали на переработку 1,5 тысячи новогодних елок
В Челябинской области люди протестуют против повышения цены проезда в маршрутках
Ученые из Челябинска разрабатывают процессоры будущего
Каштакскому бору в Челябинске добавят две сотни гектар
На территории автомобильного училища в Челябинске заметили военных в царской форме
Сколько детских садиков и школ построят в Челябинске в 2020 году
Стало известно, сколько жителей Челябинска окунулись в проруби
Лебеди поплыли: в Челябинске уберут фигуру в главном новогоднем городке
Житель Челябинской области избил полицейского при задержании
В Челябинской области на пожаре пострадал человек