Реанимобиль, попавший в ДТП на Северо-Западе Челябинска, спешил к беременной, раненной в живот
Появились подробности ДТП с реанимобилем, которое произошло на прошлой неделе на Университетской набережной. Машина «скорой» спешила на помощь беременной девушке, раненной ножом в живот. Об этом рассказали в горздраве.
Раненная ждала медиков на улице. Когда водитель увидел ее и стал разворачиваться, столкнулся с КАМАЗом. Сотрудники «скорой» пешком дошли до пациентки.
— Вскоре на место приехал другой реанимобиль и доставил девушку в областную клиническую больницу № 3, — сообщили в горздраве.
Ранение оказалось не слишком серьезным. С будущей мамой и ее малышом все в порядке.
Известно, что на девушку напал ее знакомый в квартире. После чего она выскочила на улицу и вызвала врачей. Сейчас в этом инциденте разбирается полиция.
Напомним, авария произошла в пятницу, 17 января, на перекрестке улиц Университетская Набережная и Академика Королева. Столкнулись реанимобиль, КАМАЗ и Citroën. В ДТП никто не пострадал.
Авария с машиной «скорой» на Северо-Западе Челябинска.Видео: vk.com/«ЧП | ДТП Челябинск»
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