2020-01-21T08:45:48+03:00
Общество

Известный ветврач-блогер из Челябинска ищет врачей в свою клинику

Открытие лечебницы планируется в феврале
Валентина ВАГАНОВА
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Клиника Баграта будет называться «Добрый хвост». Фото героя публикацииКлиника Баграта будет называться «Добрый хвост». Фото героя публикации
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Челябинский ветеринар Баграт Агажанов готовится к открытию собственной клиники. В двухэтажной лечебнице заканчивается ремонт, скоро начнут расставлять мебель. А уже в феврале клиника примет хвостатых пациентов. Сейчас Баграт ищет врачей и грумеров.

— Клиника очень крутая. У нас будет собственная лаборатория, рентген и УЗИ, три операционных блока. Условия работы очень выгодные, официальное трудоустройство. Все для нас, только приходи, работай и спасай животных, — рассказал Баграт КП-Челябинск.

Кроме того, в лечебнице запланирована грумерская. Поэтому «парикмахеры» для кошек и собак тоже нужны.

Баграт Агажанов прославился тем, что лечил и пристраивал в добрые руки животных, которых хозяева принесли на усыпление. Юрист из Санкт-Петербурга обвинила доктора в мошенничестве и подала жалобу на него в прокуратуру. Она объяснила, что ветеринар, беря деньги за эвтаназию и не усыпляя животных, нарушает закон. Точку в этой истории поставил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он же потом помог Баграту с открытием клиники.

Баграт Агажанов приглашает ветеринаров на работу в свою клинику.Видео: соцсети

Желающие вступить в команду, могут написать Баграту в соцсетях. Сообщение он просит начинать с фразы «я по работе».

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Она считает, что Баграт Агажанов незаконно присваивает себе питомцев, которых хозяева решили усыпить (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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