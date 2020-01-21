2020-01-21T09:41:06+03:00
Общество

Мэрия больше не будет контролировать общественный транспорт в Челябинске

Перевозка пассажиров теперь находится в ведении регионального Миндортранса
Валентина ВАГАНОВА
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Общественный транспорт в Челябинске, Копейске и Сосновском районе будет контролировать Миндортранс.Общественный транспорт в Челябинске, Копейске и Сосновском районе будет контролировать Миндортранс.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Алексей Текслер внес изменения в положение о министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона. Теперь общественный транспорт в Челябинске, Копейске и Сосновском районе будет контролировать не мэрия, а региональный Миндортранс.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Постановление будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Напомним, ранее власти говорили о планах создать единую транспортную систему. Она позволит ввести общую систему безналичной оплаты проезда и пересадочные билеты. Так, например, горожане смогут купить билет, действующий 60 или 90 минут, и в это время пересаживаться на любой общественный транспорт неограниченное количество раз без дополнительных трат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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