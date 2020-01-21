Жителя Челябинска оштрафовали за мат в аэропорту

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:09:32+03:00

Он перешел на нецензурные выражения из-за опоздания на рейс

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В Челябинске сотрудникам одной из авиакомпаний пришлось вызвать полицию, чтобы утихомирить посетителя аэропорта. Он опоздал на рейс «Челябинск — Сочи» и устроил по этому поводу скандал представителям компании. Когда челябинец перестал контролировать свою речь и эмоции, работники позвали силовиков.

— 31-летний мужчина был доставлен в дежурную часть транспортной полиции и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Наказание по статье, которую вменяли челябинцу — штраф от 500 до 1000 рублей, либо арест до 15 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU