Грабителей, обчистивших Mercedes судьи в Челябинске, объявили в розыск
До семи лет лишения свободы грозит грабителям, который вытащили сумку из автомобиля судьи Арбитражного суда. Mercedes-Benz ML вскрыли на перекрестке улиц Тимирязева и Российской накануне вечером, пишет «Урал-пресс-информ».
— Сумма похищенного составила порядка 270 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дела по статье «Грабеж», — рассказали в пресс-службе полиции.
Известно, что была украдена женская сумочка. В числе ценных вещей был iPhone X. Стоимость такого смартфона начинается от 50 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU