Грабителей, обчистивших Mercedes судьи в Челябинске, объявили в розыск

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:37:16+03:00

Рассказываем, что было в сумке

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До семи лет лишения свободы грозит грабителям, который вытащили сумку из автомобиля судьи Арбитражного суда. Mercedes-Benz ML вскрыли на перекрестке улиц Тимирязева и Российской накануне вечером, пишет «Урал-пресс-информ».

— Сумма похищенного составила порядка 270 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дела по статье «Грабеж», — рассказали в пресс-службе полиции.

Известно, что была украдена женская сумочка. В числе ценных вещей был iPhone X. Стоимость такого смартфона начинается от 50 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU