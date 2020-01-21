Власти рассказали, когда заработает новая школа в микрорайоне Парковый в Челябинске

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:20:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители «Паркового» второй год наблюдают, как в их районе возводят новую школу. На днях со стройки увезли подъемные краны. В региональном минстрое рассказали, что внешние работы закончились. Теперь подрядчик будет прокладывать коммуникации и заниматься отделкой помещений.

— Объект готов на 69%. Планируемый его ввод в работу — третий квартал 2020 года, — рассказали сайту «Медиазавод» в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Школа в микрорайоне №55 на Краснопольской площадке будет рассчитана на 1500 учащихся. По планам, она будет готова к новому учебному году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU