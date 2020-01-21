Власти рассказали, когда заработает новая школа в микрорайоне Парковый в Челябинске
Жители «Паркового» второй год наблюдают, как в их районе возводят новую школу. На днях со стройки увезли подъемные краны. В региональном минстрое рассказали, что внешние работы закончились. Теперь подрядчик будет прокладывать коммуникации и заниматься отделкой помещений.
— Объект готов на 69%. Планируемый его ввод в работу — третий квартал 2020 года, — рассказали сайту «Медиазавод» в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Школа в микрорайоне №55 на Краснопольской площадке будет рассчитана на 1500 учащихся. По планам, она будет готова к новому учебному году.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU